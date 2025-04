Evropski kmetje svarijo pred povračilnimi ukrepi, pozivajo k pogovorom

Bruselj, 3. aprila - Evropsko združenje kmetov Copa-Cogeca je pozvalo EU, naj v odzivu na nove ameriške carine da prednost pogajanjem, ne pa povračilnim ukrepom. Pri tem so bili kritični do napovedanih carin Washingtona, saj da bi lahko povzročile motnje v svetovnih dobavnih verigah in zvišanje cen.