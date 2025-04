V Olimpijskem centru Novo mesto konec tedna prvi festival športa in rekreacije

Novo mesto, 12. aprila - V Olimpijskem centru Novo mesto bo ta konec tedna potekal prvi festival športa in rekreacije Športno mesto. V dveh dneh se bo v Češči vasi zvrstila vrsta dogodkov, namenjenih vsem starostim. Med drugim pripravljajo sejem ponudnikov športne opreme in storitev, predstavitev športnih društev in klubov ter animacijo za otroke in mladino.