Naziv najuglednejši delodajalec ostaja v rokah podjetja Lek

Ljubljana, 3. aprila - Naziv najuglednejši delodajalec 2024 si je znova prislužila farmacevtska družba Lek, ki je slavila šesto leto zapored, skupno pa sedmič. To svojo vlogo razume kot vlogo svetilnika - podjetja, ki ne sveti zase, temveč osvetljuje pot in spodbuja druge, da postanejo še boljši, so ob današnji razglasitvi poudarili organizatorji.