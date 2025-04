Na konferenci Banke Slovenije in EIB o krepitvi naložb v negotovem svetu

Ljubljana, 3. aprila - Časi so zelo negotovi, v EU pa moramo okrepiti naložbe za zmanjšanje razvojnega razkoraka do drugih velikih gospodarstev, kot so Kitajska in ZDA. O tem, kako povečati naložbe v vse bolj negotovem svetu, je danes tekla beseda na skupni konferenci Banke Slovenije in EIB. Med osrednjimi sporočili sta bili spodbujanje integracije in sodelovanja.