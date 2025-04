Uefa po rekordnih prihodkih v dobrem finančnem zdravju

Beograd, 3. aprila - Evropska nogometna zveza Uefa je v Beogradu pod vodstvom predsednika Aleksandra Čeferina izpeljala 49. redni kongres. Na njem so soglasno sprejeli vsa letna poročila in programe za naprej. Ugotovili so, da je Uefa v zdravem finančnem stanju po rekordnih prihodkih po sezoni 2023/24.