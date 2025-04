Na Unicreditovem dogodku poziv k bolj pragmatičnemu pristopu Slovenije

Ljubljana, 3. aprila - EU mora ob potezah ZDA uskladiti strategijo, se osredotočiti na Evropo in okrepiti sodelovanje s Kitajsko in skupino Brics. Podjetja morajo zdržati prve pritiske in se prilagoditi. Slovenija pa bi morala biti v odnosih do velikih držav bolj pragmatična, so dejali govorci na današnjem finančnem zajtrku UniCredit Bank.