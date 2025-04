Objavljen predlog državnega prostorskega načrta za ureditev platoja Karavanke

Jesenice, 3. aprila - Ministrstvo za infrastrukturo je danes javno objavilo predlog državnega prostorskega načrta za ureditev platoja Karavanke. Obstoječe stanje na območju platoja ni ustrezno, problem je predvsem počasen tok tovornih vozil. Potrebni so ustrezna parkirišča in zagotovitev racionalne in funkcionalne rabe prostora.