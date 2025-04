OZS ob napovedi ameriških carin pričakuje tudi pritisk na cene slovenskih obrtnikov

Ljubljana, 3. aprila - Carine, ki jih je v sredo za uvoz z vsega sveta napovedal ameriški predsednik Donald Trump, bodo pomenile dodaten pritisk na cene slovenskih podjetij, tudi članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), ki so podizvajalci večjih podjetij in s tem na ameriški trg vezani posredno. Posledica so lahko tudi odpuščanja, so za STA opozorili v OZS.