V Mestni občini Novo mesto načrtujejo številna vlaganja v vrtce in rekreativne površine

Novo mesto, 6. aprila - V Mestni občini Novo mesto v prihodnje načrtujejo številna vlaganja v vrtce ter površine za šport in rekreacijo. Nadaljujejo prenovo Seidlove ceste in se pripravljajo na rekonstrukcijo križišča Šmihelske ceste z Westrovo ulico in železniškim prehodom. Poleti naj bi začeli tudi prenovo mestne tržnice, je nedavno povedal župan Gregor Macedoni.