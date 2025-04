Trump s carinami ne prizanaša niti pingvinom

Washington/Sydney, 3. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je 10-odstotne carine napovedal tudi skupini golih, nenaseljenih vulkanskih otokov blizu Antarktike, ki so prekriti z ledom in na katerih živijo samo pingvini. Gre za antarktični otok Heard in otočje McDonald, avstralska teritorija v južnem Indijskem oceanu, poročajo tuje tiskovne agencije.