Za sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika prejeli vloge 36 občin

Ljubljana, 3. aprila - Na javni razpis za sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2025 in 2026 je Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu prejel vloge 36 občin za 41 vozil. Število vozil, ki jih bodo sofinancirali, bo znano po pregledu vlog, so za STA sporočili z ministrstva za zdravje.