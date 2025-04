Ameriško gospodarstvo: Nove carine bodo zvišale cene za ameriške potrošnike

Washington, 3. aprila - Ameriška gospodarska združenja so večinoma kritična do novih carin na uvoz blaga iz vsega sveta, ki jih je v sredo predstavil ameriški predsednik Donald Trump. Med drugim so izrazila zaskrbljenost zaradi vpliva carin na njihovo poslovanje in opozorila, da se bodo posledično zvišale cene za ameriške potrošnike.