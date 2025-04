Finalisti nagrade lux tudi na ogled na portalu RTV 365

Ljubljana, 6. aprila - Na portalu RTV 365 bo od 12. do 16. aprila vsak dan na ogled eden od petih filmov, ki se potegujejo za letošnjo evropsko filmsko nagrado občinstva lux. Za nagrado se potegujejo igrana filma Animatorji in Julie molči, dokumentarna filma Dahomej in Prestreženi ter animirani film Valovanje.