Nagradi Frana Gerbiča za življenjsko delo Milivoju Matkoviću in Janezu Miklavžini

Ljubljana, 3. aprila - Letošnja prejemnika nagrad Frana Gerbiča za življenjsko delo in izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja sta Milivoj Matković in Janez Miklavžina. Zveza slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ) je ob tem podelila še štiri priznanja.