Ljubljanska borza globoko v rdečem

Ljubljana, 3. aprila - Ljubljanska borza se je dopoldne obarvala v rdeče. Indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 1,54 odstotka. Med delnicami v prvi kotaciji največjo izgubo beležijo vrednostni papirji Luke Koper, Save Re, Zavarovalnice Triglav in Petrola, vsi več kot dvoodstotno. Najbolj prometne so delnice NLB. Lastnika jih je zamenjalo za okoli 436.000.