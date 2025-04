V Grošljevi galeriji na Prevaljah razstava in predstavitev monografije Maksim Gaspari

Prevalje, 3. aprila - V Grošljevi galeriji na Prevaljah bodo nocoj odprli razstavo in predstavili monografijo Maksim Gaspari- Iz naroda v narod, ki jo bo predstavil strokovnjak za narodno dediščino Robert Kužnik. Na razstavi, ki bo na ogled do 30. aprila letos, bo predstavljenih okoli 30 umetniških slik Gasparija in še nekaj panojev z dodatnimi slikami.