Hrvaški minister napoveduje krepitev obrambne industrije

Varšava, 3. aprila - Hrvaška ne more zgolj kupovati orožja in opreme, ampak mora okrepiti svojo obrambno industrijo, je v sredo v Varšavi izpostavil hrvaški minister za obrambo Ivan Anušić. Napovedal je še, da namerava Hrvaška do leta 2027 povečati izdatke za obrambo na 2,5 odstotka BDP, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.