KPK pri kranjskem mestnem svetniku Igorju Velovu ugotovila kršitev nasprotja interesov

Kranj, 3. aprila - KPK je za kranjskega mestnega svetnika in člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Igorja Velova ugotovila kršitev nasprotja interesov. Velov je kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ko je glasoval o kandidatih za člane DS, pri čemer je bil eden izmed kandidatov on sam, je navedeno v današnjem sporočilu KPK.