Ljubljana, 3. aprila - Izjava Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides po seji glavnega stavkovnega odbora, na kateri so odločali o vložitvi zahteve za ustavno presojo novele zakona o zdravstveni dejavnosti, bo ob 12.30 v prostorih sindikata na Dunajski cesti 162 v Ljubljani, so sporočili iz sindikata. (STA)