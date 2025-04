Novi Sad, 3. aprila - Iz Novega Sada proti Strasbourgu je davi s kolesi krenilo 80 študentov in članov akademske skupnosti. V Strasbourg so se podali, da bi Svet Evrope in Evropski parlament opozorili na študentske zahteve in trenutne razmere v Srbiji, poročajo srbski mediji.