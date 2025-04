Ljubljana, 3. aprila - Novinarska konferenca poslanke in podpredsednice NSi Vide Čadonič Špelič, na kateri bo spregovorila o zahtevah NSi glede plačne reforme v javnem sektorju, bo danes ob 13. uri (IN NE ob 12. uri, kot je bilo sprva napovedano) v prostorskih poslanske skupine NSi na Šubičevi 4 v Ljubljani, so sporočili iz NSi.