Neznanci ukradli žlebove na kostanjeviškem samostanu

Nova Gorica, 3. aprila - V noči s torka na sredo so doslej še neznani storilci ukradli bakrene žlebove. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, so tatovi odnesli žlebove s severne strani frančiškanskega samostana na Kostanjevici nad Novo Gorico in stavbe javnega zavoda v Rožni Dolini. Policisti ne izključujejo možnosti, da sta kaznivi dejanji povezani.