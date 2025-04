V Vili Marija v Radencih po prenovi kavarna

Radenci, 6. aprila - V Radencih bodo obnovili Vilo Marija, v kateri bo kavarna. Za to so kot najugodnejšega ponudnika izbrali podjetje eVision turizem. To bo obnovo izvedlo za nekaj več kot 300.000 evrov brez DDV, skupaj pa je projekt ocenjen na pol milijona evrov. Župan Radencev Roman Leljak prvi dogodek v novi kavarni napoveduje za letošnjo jesen.