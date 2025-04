V Kopru namestili nove table z zgodovinskimi imeni

Koper, 3. aprila - V mestnem jedru Kopra so namestili nove table z nekdanjimi zgodovinskimi imeni, zaradi katerih je inšpektorat za kulturo in medije koprski občini očital kršenje zakona o javni rabi slovenščine. Občina je za 50 tabel, ki so nameščene pod uradnimi dvojezičnimi napisi trgov in ulic, namenila nekaj več kot 10.000 evrov.