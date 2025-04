Oklahoma do 11. zaporedne zmage, Čančarju 25 minut

Oklahoma City/Boston, 3. aprila - Košarkarji Oklahoma City Thunder so v rednem delu severnoameriške lige NBA zabeležili 11. zaporedno zmago. Tokrat so doma ugnali Detroit Pistons s 119:103. Miami Heat pa so prekinili niz devetih zaporednih zmag prvakov Boston Celtics, potem ko so v gosteh slavili s 124:103. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je ob porazu Denverja dosegel osem točk.