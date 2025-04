Newyorške borze končale v zelenem

New York, 2. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzgor. Vlagatelji so pričakovali zadnjo napoved predsednika ZDA Donalda Trumpa o carinah. Tesla je poskočila za 4,7 odstotka po novici, da bo glavni izvršni direktor Elon Musk kmalu zapustil ali znatno zmanjšal svoje delo za Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.