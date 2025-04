Kamničanke in Mariborčanke s težavami do vodstva v seriji

Ljubljana, 2. aprila - Na prvih tekmah polfinala ženskega odbojkarskega prvenstva ni bilo presenečenj. V Mariboru je sicer po njemu dišalo, saj je Sip Šempeter proti OTP banki Braniku vodil z 2:0 v nizih, toda favorizirane gostiteljice so prišle do preobrata in bodo mirno čakale sobotno povratno tekmo.