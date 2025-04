Delo o napadih na kulturo (3. 4.)

Ljubljana, 2. aprila - Andrej Predin v komentarju 2025: Slovenska odiseja piše o zgodovini knjižnega jezika in napadih na kulturo. Avtor poudarja, da sta knjiga in kultura širše še v današnjih časih pogosta tarča ideoloških in političnih napadov, kot je prihajajoči referendum o zakonu o dodatku za izjemne dosežke umetnikov.