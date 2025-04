Odbor za zdravstvo predlaga ZZZS, naj poišče rešitve za realne cene zobozdravstvenih storitev

Ljubljana, 2. aprila - Člani odbora za zdravstvo so na nujni seji, ki jo je zahteval NSi, razpravljali o zobozdravstvu. Sprejeli so sklep, ki Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) predlaga, da poišče rešitve, da bo cena zobozdravstvenih storitev temeljila na realnih izračunih in da bo upoštevala predpisane strokovne standarde dela ter preverjene materiale.