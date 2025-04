Odbor za zdravstvo podprl predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij

Ljubljana, 2. aprila - Odbor DZ za zdravstvo je v drugi obravnavi z desetimi glasovi za in enim proti podprl predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu. Sprejeli so tudi koalicijska dopolnila k naslovu in členom. Poslanci so večino časa razpravljali o znanju slovenskega jezika in trajanju usposabljanja ter opozorili, da je šest mesecev morda premalo.