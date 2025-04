Glas ljudstva pozdravlja sprejem novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 2. aprila - V iniciativi Glas ljudstva so prepričani, da je sprejetje novele zakona o zdravstveni dejavnosti zgodovinski korak, ki bo ključen za ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema kot temeljnega stebra socialne države. Poudarili so, da novele zakona ne bi bilo brez prizadevanj civilne družbe in pripravljenosti koalicije, da jim prisluhne.