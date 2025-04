Rutte: Osredotočiti se je treba na to, da bo mir v Ukrajini trajen

Bruselj, 2. aprila - Trenutno se je treba osredotočiti na to, da bo mir v Ukrajini trajen in da Rusija ne bo znova napadla sosednje države, je v luči pogovorov o končanju ruske agresije na Ukrajino danes poudaril generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Sporočil je, da so članice zavezništva za letos napovedale že za več kot 20 milijard evrov vojaške pomoči Ukrajini.