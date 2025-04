Evroposlanci za odločno podporo Ukrajini in okrepljeno prisotnost na Bližnjem vzhodu

Strasbourg, 2. aprila - Evropski parlament je danes podprl poročili, s katerima je pozval k odločni podpori Ukrajini navkljub spremembi ameriške drže do ruske agresije. Obenem so v luči bližnjevzhodne krize izrazili željo, da EU okrepi prisotnost v regiji, so sporočili iz Strasbourga.