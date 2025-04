Rutte od Dodika pričakuje spoštovanje sodnih odločb

Bruselj, 2. aprila - Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je danes predsednika Republike Srbske Milorada Dodika pozval k spoštovanju sodnih odločb. Dodik je bil februarja nepravnomočno obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja, kasneje pa so oblasti zanj izdale še nalog za privedbo.