Občinam na voljo še milijon evrov za infrastrukturo v romskih naseljih

Ljubljana, 2. aprila - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je občine obvestilo, da so bila v prvem roku javnega razpisa za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih vsa sredstva za leto 2025 porabljena, za leto 2026 pa je ostalo na voljo še milijon evrov. Občine lahko prijave v drugem roku oddajo do 30. maja.