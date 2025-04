Na konferenci MSP o trajnostnem poslovanju

Brdo pri Kranju, 2. aprila - Na 12. konferenci za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki je potekala danes na Brdu pri Kranju, so se osredotočili na trajnostno poslovanje. Razpravljali so med drugim o zakonodajnem predlogu Evropske komisije za razbremenitev podjetij, strategijah in poročanju ter prenosu teorije trajnostnega poslovanja v prakso.