Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 2. aprila - Zvečer in ponoči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več proti jutru. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na severozahodu okoli 2 stopinji Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo prevladovalo sončno vreme. V soboto proti večeru se bo oblačnost od severa povečala, začele se bodo pojavljati rahle padavine. V nedeljo čez dan se delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter. Občutno hladneje bo.

Vremenska slika: Nad severnim in osrednjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, ciklonska območja pa se zadržujejo na obrobjih celine. S severovzhodnim vetrom priteka k nam razmeroma topel in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo v krajih zahodno od nas in ob Jadranu precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Veter bo postopno slabel. V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v krajih južno in vzhodno od nas. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter, v Kvarnerju pa šibka burja.