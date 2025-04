Nantes, Berlin in Magdeburg med osem v rokometni ligi prvakov

Ljubljana, 2. aprila - Rokometaši iz Nantesa, Berlina in Magdeburga so se uvrstili v četrtfinale evropske lige prvakov. V četrtek bo še tekma PSG - Pick Szeged. Po rednem delu so se med osem uvrstili Barcelona Blaža Janca in Domna Makuca, Veszprem Gašperja Marguča, Aalborg Aleksa Vlaha in Sporting iz Lizbone.