Izidi rokometne lige prvakov (1)

* Izidi: - za uvrstitev v četrtfinale: 1. tekme - sreda, 2. april: *Füchse Berlin - Kielce 37:37 (21:24) 33:27 (Klemen Ferlin zaradi poškodbe ni branil za Kielce) 20.45 Magdeburg - Dinamo Bukarešta 30:26 20.45 Nantes - Wisla Plock 25:28 - četrtek, 3. april: 20.45 PSG - Pick Szeged 31:30

* Opombi:

- ekipe, označene z zvezdico (*), so se uvrstile v četrtfinale

- v četrtfinale so se po skupinskem delu uvrstile Barcelona, Veszprem, Aalborg in Sporting Lizbona