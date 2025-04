Slovaška vlada odobrila odstrel 350 rjavih medvedov

Bratislava, 2. aprila - Po več napadih rjavih medvedov na ljudi je vlada v Bratislavi danes v več delih Slovaške razglasila izredne razmere in odobrila odstrel 350 medvedov. Okoljevarstveniki temu nasprotujejo. Vlado so obtožili, da zavestno krši zakonodajo in da je odločitev v nasprotju z njenimi mednarodnimi obveznostmi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.