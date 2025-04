S hrvaške javne radiotelevizije sporazumno odšlo 333 zaposlenih

Zagreb, 2. aprila - Hrvaško javno radiotelevizijo HRT je do konca marca zapustilo 333 zaposlenih, ki so podpisali sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi, so danes potrdili na HRT. Pogodbe so sklepali na podlagi januarja sprejetega sklepa, ki je določil pogoje in višino odpravnin, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.