Mariborski policisti z vajo pozvali k previdnemu začetku motoristične sezone

Hajdina, 2. aprila - Mariborski policisti na motorjih so pred začetkom nove motoristične sezone opravili usposabljanje v Hajdini in ob tem opozorili vse motoriste, naj bodo še posebej pri prvih kilometrih izjemno previdni. Spomladi, na začetku motoristične sezone, je namreč asfaltna površina še hladna in zato ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik.