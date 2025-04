Po predlogu pokojninske novele se viša upokojitvena starost, a tudi invalidske pokojnine

Ljubljana, 2. aprila - Predlog pokojninske novele, o katerem so socialni partnerji in vlada danes podpisali dogovor in je že v javni obravnavi, od leta 2028 postopno zvišuje zahtevano upokojitveno starost za dve leti, podaljšuje obdobje za izračun pokojninske osnove in spreminja način usklajevanja. Uvaja božičnico, predvideva pa tudi višje invalidske pokojnine.