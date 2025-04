V Hiši kulture Pivka razstava geometrijske abstrakcije Beti Bricelj

Pivka, 5. aprila - V galeriji Hiša kulture Pivka so v petek zvečer odprli razstavo slikarke Beti Bricelj z naslovom krog = kvadrat, na kateri razstavlja dela iz zadnjih let, nekatera pa je ustvarila prav za to priložnost. V zadnjem desetletju je Bricelj dosegla mednarodno prepoznavnost, vse več pa razstavlja tudi v Sloveniji. Razstava bo na ogled do 25. aprila.