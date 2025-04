Predstava Spolna vzgoja II: Borba na razstavi v Parizu

Pariz, 3. aprila - Na razstavi Čez 60 let: Predaja štafete, ki je na ogled v Mednarodnem mestu umetnosti v Parizu, je prisotna tudi predstava Spolna vzgoja II: Borba. Kuratorici Ana Janevski in Nataša Peteršin-Bachelez sta namreč na razstavo uvrstili tudi instalacijo Tjaše Črnigoj in Tijane Todorović, ki sta jo umetnici zasnovali na podlagi uprizoritve.