Ljubljanska borza optimistična glede rasti poslovanja

Ljubljana, 2. aprila - Ljubljanska borza v strategiji do leta 2028 načrtuje med drugim nove produkte in storitve, povečanje števila instrumentov, pri tem neto dve novi delnici na borznem trgu, vključno z Vzajemno, ter višjo rast svojih prihodkov. Lansko poslovanje družbe je bilo boljše kot leto prej, vodstvo ga vidi kot prelomnico in je optimistično za naprej.