V Galeriji Photon Anna Fabricius z dinamiko nadnacionalnih družinskih odnosov

Ljubljana, 3. aprila - V Galeriji Photon se drevi odpira razstava madžarske sodobne fotografinje in medijske umetnice Anna Fabricius z naslovom Dom je tam, kjer je delo. Fabricius že leta raziskuje spreminjajočo se kulturno in osebnostno vlogo dela, tokrat pa raziskuje dinamiko nadnacionalnih družinskih odnosov, ki so zaradi globalne delitve dela vse pogostejši.