Bravo po enajstmetrovkah v pokalni polfinale

Ljubljana, 2. aprila - Po nogometaših Kopra so se v polfinale pokala Pivovarne Union prebili še igralci Brava Big Banga. Ti so po enajstmetrovkah v gosteh premagali Nafto 1903 s 5:4 (0:1, 1:1). Danes ob 19. uri bo še obračun Maribora in Celja, v četrtek pa se bosta pomerila še Olimpija in Beltinci Klima Tratnjek.