Policisti v kranjskem podjetju odkrili številne kršitve glede zaposlovanja tujcev

Kranj, 2. aprila - Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj so v sodelovanju z inšpekcijskimi službami zaključili dlje časa trajajoč poostren nadzor nad delom in zaposlovanjem tujcev v enem od podjetij na območju policijske postaje Kranj. Odkrili so številne kršitve in več tujcem izrekli tudi odločbe o vrnitvi.