Nevladniki za vzpostavitev ugodnega okolja za energetske skupnosti

Ljubljana, 2. aprila - Energetske skupnosti so z iztekom soglasij za t. i. net metering pred blokado, so na današnjem dogodku v Ljubljani opozorili v okoljskih organizacijah Focus in Greenpeace Slovenija. Da bi preprečili favoriziranje velikih podjetij na področju energetike, so se skupaj z drugimi deležniki povezali v neformalno koalicijo Mreža za energetske skupnosti.